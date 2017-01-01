Порошенко пропонує звільнити деяких військових від е-декларування

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Значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації, при цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця

Президент Петро Порошенко просить парламент дозволити окремим групам військовослужбовців не подавати електронні декларації.

Відповідний проект закону № 6172 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

«Проектом закону пропонується встановити, що дія Закону «Про запобігання корупції» не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки», - ідеться в пояснювальній записці до документа.

Така позиція аргументована тим, що прийнятий 14 жовтня 2014 року Закон «Про запобігання корупції» зобов'язав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно подавати електронні декларації.

До кола таких осіб, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

Водночас автори законопроекта наголошують, що значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації, при цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця.

«Зазначене може призвести до масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції», - пояснюють автори необхідність ухвалення законопроекту № 6172.