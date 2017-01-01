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    Порошенко, Путін, Меркель та Олланд обговорили по телефону ситуацію на Донбасі

    • Сьогодні, 02:10
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    Нормандська четвірка
    Нормандська четвірка

    Нормандская четвірка наполягає на виконанні Мінських угод

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

    Про це в ніч на вівторок повідомила прес-служба Кремля.

    У заяві йдеться, що Нормандская четвірка «підтвердила курс на виконання Мінських угод».

    «Лідери країн Нормандської четвірки знову підтвердили прихильність виконанню Мінських угод в сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання», - заявили у Кремлі.

    Також сторони «вітали домовленість про відновлення перемир'я на Великдень, досягнуту в ході засідання Контактної групи 29 березня, і підкреслили важливість його суворого дотримання».

    Крім того, лідери країн закликали активізувати роботу з обміну заручників за формулою «всіх на всіх».

    «Висловлено співчуття у зв'язку з випадками погроз стосовно Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - повідомили в Кремлі.

    Також сторони висловили надію на те, що Олланд продовжить роботу в рамках Нормандської четвірки і після президентських виборів у Франції.

    Як повідомляв «Главком», в понеділок з початку доби до 18:00, проросійські бойовики 15 разів обстріляли українських захисників. Один український воїн отримав бойове травмування. Ввечері окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.

    Петро Порошенко Нормандська четвірка Донбас Путін
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