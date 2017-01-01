Порошенко реорганізував структуру апарату РНБО

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В апараті РНБО скасовані служба з питань оборони і служба з питань безпеки

Президент України Петро Порошенко реорганізував структуру апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це сказано в указі Президента №109 від 14 квітня, який розміщений на сайті президента.

Згідно з документом, у структурі апарату РНБО залишилися секретар РНБО, його перші заступники та заступники, керівник апарату, служба з питань зовнішньої безпеки, служба з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, служба з питань інформаційної безпеки, служба стратегічного планування та аналізу, юридична служба, служба Головного ситуаційного центру, служба організаційної роботи та контролю, служба координаційної та адміністративної роботи, фінансово-економічна служба, служба управління персоналом, служба режимно-секретної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації, служба з питань економічної, соціальної та енергетичної безпеки.

У той же час скасовані служба з питань оборони і служба з питань безпеки.

Створені служба з питань внутрішньої безпеки, служба з питань забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки, служба з питань національної безпеки у воєнній сфері, служба з питань мобілізації, а також служба з питань розвитку та інформаційних технологій.