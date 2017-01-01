Порошенко: РФ не вірить у демократію та права людини

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Фото: 112 Петро Порошенко

Президент виступив у Королівському інституті міжнародних відносин

Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії.

«РФ не вірить у такі речі, як демократія та права людини. Вона вірить у «світову домінацію» та «зони впливу», – зазначив Порошенко у Twitter.

Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей», – додав президент.

РФ не вірить в такі речі, як демократія та права людини. Вони вірять у "світову домінацію" та "зони впливу" — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.

За його словами, «ми маємо бути сильними та об’єднаними». «Це наша формула протидії агресії», – зауважив глава держави.

«Агресори всього світу мають знати: вони не залишаться безкарними за свої злочини», – додав Порошенко.