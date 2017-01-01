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    Порошенко: РФ не вірить у демократію та права людини

    • Сьогодні, 12:13
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    Петро Порошенко
    Фото: 112
    Петро Порошенко

    Президент виступив у Королівському інституті міжнародних відносин

    Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії.

    «РФ не вірить у такі речі, як демократія та права людини. Вона вірить у «світову домінацію» та «зони впливу», – зазначив Порошенко у Twitter.

    Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей», – додав президент.

    За  його словами, «ми маємо бути сильними та об’єднаними». «Це наша формула протидії агресії», – зауважив глава держави.

    «Агресори всього світу мають знати: вони не залишаться безкарними за свої злочини», – додав Порошенко.

    Петро Порошенко Росія бойовики на Донбасі
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