Порошенко: РФ не вірить у демократію та права людини
- Сьогодні, 12:13
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Президент виступив у Королівському інституті міжнародних відносин
Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії.
«РФ не вірить у такі речі, як демократія та права людини. Вона вірить у «світову домінацію» та «зони впливу», – зазначив Порошенко у Twitter.
Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей», – додав президент.
РФ не вірить в такі речі, як демократія та права людини. Вони вірять у "світову домінацію" та "зони впливу"— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.
За його словами, «ми маємо бути сильними та об’єднаними». «Це наша формула протидії агресії», – зауважив глава держави.
«Агресори всього світу мають знати: вони не залишаться безкарними за свої злочини», – додав Порошенко.
Агресори усього світу мають знати: вони не залишаться безкарні за свої злочини— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.