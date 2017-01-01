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    Порошенко: рішення Стокгольмського трибуналу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ

    • Сьогодні, 21:49
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент запевняє, що через положення «бери або плати» українці втратили мільярди доларів

    Рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

    Про це у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

    «Рішення трибуналу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку. Таким чином, вартість газу визначатиметься не Кремлем, а виключно прозорим і вільним ринком. Це важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску і шантажу», - заявив президент.

    Також він додав, що положення «бери або плати» було нав'язано Україні російською владою, внаслідок чого українці втратили мільярди доларів.

    «Положення «бери або плати» скасовано. У задоволенні вимог російського «Газпрому» платити за газ на підставі «бери або плати» відмовлено. Це принцип, нав'язаний Україні Росією і безвідповідально прийнятий українськими перемовниками в 2009 році. «Завдяки» йому мільйони українців було пограбовано на мільярди доларів», - резюмував Порошенко.

    Як відомо, сьогодні Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

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    газ Нафтогаз України Газпром Стокгольмський арбітраж
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