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    Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки

    • Сьогодні, 10:18
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Глава держави зустрінеться із президентом Фінляндії у форматі «віч-на-віч»

    Програмою візиту 24 січня передбачена зустріч глави Української держави з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нійністьо у форматі «віч-на-віч». Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

    Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн, за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.

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    У програмі візиту також зустріч президента України з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.

    Петро Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.

    Нагадаємо, вчора Порошенко відвідав із візитом Естонію і зустрівся із представниками української громади в цій країні.

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