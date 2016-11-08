Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки
- Сьогодні, 10:18
-
Розсилка
Глава держави зустрінеться із президентом Фінляндії у форматі «віч-на-віч»
Програмою візиту 24 січня передбачена зустріч глави Української держави з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нійністьо у форматі «віч-на-віч». Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.
Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн, за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.
У програмі візиту також зустріч президента України з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.
Петро Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.
Нагадаємо, вчора Порошенко відвідав із візитом Естонію і зустрівся із представниками української громади в цій країні.