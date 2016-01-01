Порошенко розповів Байдену про сплановану РФ збройну атаку в районі Світлодарської дуги

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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Джозефом Байденом

Президент України Петро Порошенко поінформував Віце-Президента США Джозефа Байдена про ситуацію на Донбасі, зокрема про сплановану Росією збройну атаку в районі Світлодарської дуги. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Джозеф Байден засудив триваючі провокації та спроби російських бойовиків загострити безпекову ситуацію на Донбасі.

Віце-Президент США привітав рішення української влади щодо націоналізації «Приватбанку».

Під час розмови відзначалось, що цей сміливий та необхідний крок демонструє рішучість та відданість України подальшому впровадженню необхідних реформ.

Петро Порошенко та Джозеф Байден скоординували дії з підтримки України у контексті програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.