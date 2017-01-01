Порошенко розповів, коли буде переглянуто рішення про заборону російських соцмереж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Петро Порошенко

Президент нагадав, що коли було заборонено російські канали, то час довів, що все зроблено правильно

Лише тоді, коли російські військові залишать українські суверенні території та закінчиться агресія, буде можливий перегляд рішення про санкції проти російських соцмереж чи програмного забезпечення. Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

«Три роки Україна живе в умовах агресії з боку РФ. Важливою для росіян є гібридна війна, яку проводять інформаційні війська РФ. Величезні пропагандистські бюджети викидаються для дестабілізації ситуації як усередині України, так і в Європі», – сказав Порошенко.

Він нагадав, що коли були заборонені російські канали, то час довів, що все зроблено правильно.

«І зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії в демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які Росія здійснює в тому числі й через російські соціальні мережі. Наші відповідні структури будуть ретельно займатися імплементацією зазначеного рішення. Я можу оголосити, що одразу після припинення російської агресії проти України, одразу, коли останній російський солдат залишить територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення», – сказав президент.

Як відомо, сьогодні Порошенко прилетів у Страсбург на церемонію підписання у Європарламенті безвізу для України.

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Як повідомляв «Главком», експерти прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайтів.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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