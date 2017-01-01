Порошенко розповів, коли з Нацбанку піде Гонтарєва

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Прес-конференція Петра Порошенка

Президент вже має кілька кандидатур на місці голови НБУ

Відповідно до українського законодавства, голову Національного банку України Валерію Гонтарєву може звільняти тільки Верховна Рада. Про це під час своєї прес-конференції нагадав президент Петро Порошенко.

Він також додав, що переконаний, що це голосування відбудеться тоді, коли «ми матимемо кандидатуру, що матиме підтримку».

«Я маю кілька кандидатів, - зазначив Порошенко. - Але без того, щоб я їх не обговорив з представниками ВР, вважаю, буде не коректним називати їхні прізвища. Та я виходжу з критеріїв професіоналізму і патріотизму».

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Захід розпочався о 15:00 в Адміністрації президента. На зустріч з президентом акредитувалися більше 190 журналістів.

Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.

Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму. Очікують, що 17 травня Порошенко у Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту підпише відповідну угоду, вона набуде чинності за 20 днів після публікації в «Офіційному журналі» ЄС.