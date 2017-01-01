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    Порошенко розповів, скільки корпорація Roshen вклала у благодійність

    • Сьогодні, 01:23
    • Розсилка
    Фабрика Roshen
    Фабрика Roshen

    Президент сподівається, що в Україні благодійність стане доброю традицією

    Корпорація «Рошен» передала на благодійність в Україні понад 243 млн гривень у 2014-2016 роках.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент України Петро Порошенко.

    «Майже чверть мільярда на благочинність - це гідний наслідування приклад соціальної відповідальності бізнесу. Для країни, яка веде війну, така допомога дуже важлива. Подібна діяльність - норма в усьому цивілізованому світі. Маю надію, що і в Україні це стане доброю традицією», - написав він.

    Нагадаємо, що з української кондитерської корпорації Roshen в Липецьку (Росія) вже звільнили 433 співробітників фабрики. 

    Також «Главком» повідомляв, що у Вінниці на вихідні відкрили фонтан «Рошен». Він вважається найбільшим в Україні та Європі. Сьомий сезон відкриття світломузичного фонтану присвячений 100-річчю української революції.

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