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    Порошенко розповів, як він по-дружньому поспілкувався з Трампом

    • Сьогодні, 14:09
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    Клімкін полетить у Вашингтон домовлятися про зустріч Порошенка із Трампом

    Петро Порошенко заявив, що нещодавно мав дуже дружню і конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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    Про це повідомляє Еспресо.TV.

    «Нещодавно відбулася дуже продуктивна, конструктивна і дружня телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили широке коло питань нашої співпраці, в тому числі й російську агресію на сході нашої держави, незаконну анексію Криму і координацію наших дій у цьому напрямку», – сказав Порошенко.

    Також Петро Порошенко заявив, що голова Міністерства закордонних справ України полетить до Вашингтона, щоб домовитися там про зустріч голів обох держав.

    Крім того, під час розмови Порошенко домовився з Трампом, що найближчим часом відбудеться його візит до Штатів.

    Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

    Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

    Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.

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