Порошенко розповів, яка буде «доля Насірова»

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Порошенко пишається тим, що в Україні створена незалежна антикорупційна інфраструктура

Президент Петро Порошенко наголошує на незалежності роботи антикорупційних органів та важливості встановлення нових традицій роботи української правоохоронної системи.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів загальнонаціональних телеканалів.

«Я мрію про те, щоб в Україні кожен Президент не мав можливості і бажання бути поінформованим про хід розслідування», - підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький можуть підтвердити повне невтручання Глави держави в їх роботу за весь час існування цих антикорупційних органів.

«Я пишаюся тим, що за моєю безпосередньою участю створена незалежна антикорупційна інфраструктура», - зазначив Порошенко.

Відповідаючи на питання журналістів про оцінку ситуації щодо затримання Голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та перспектив цієї справи, Президент сказав: «Я можливо перший Президент, який може відповісти на ваше питання «яка буде доля Насірова? Я щасливий тому, що не знаю і не можу коментувати сутність цієї справи». Я не знаю. І це якраз є ознака демократичної країни».