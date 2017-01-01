Порошенко схвалив створення единого реєстру військовозобов'язаних

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Військовозобов'язані

Президент підписав закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Закон повернуто до ВР з підписом президента сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 березня ухвалила закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних».

регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць.

Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних призначений для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних.

Основними завданнями реєстру є ведення обліку військовозобов’язаних, планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом та інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Реєстр міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України.

Власником усієї інформації виступатиме Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб.

Сюди буде перенесено відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. Також реєстр поповниться даними військовозобов'язаних (призовників) із облікових карток та особових справ військкоматів.