Порошенко схвалив запровадження середньострокового бюджетного планування

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Підписаний закон дозволить уже в 2017 році сформувати бюджет і прогнози на наступні три роки

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запровадження середньострокового бюджетного планування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законом одноразово переноситься строк подачі Міністерством фінансів основних напрямків бюджетної політики з 1 квітня до 1 червня. Закон дозволить уже в 2017 році перейти на середньострокове бюджетне планування: сформувати бюджет і прогнози на наступні три роки. Йдеться про те, що використання актуальних макроекономічних показників дозволить зробити точніші прогнози.

Президент Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб". Відтепер українські військові несуть більшу відповідальність за порушення дисципліни.

Джерело: 5 канал