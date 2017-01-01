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    Порошенко скоординував позиції з Макроном напередодні зустрічі Великої сімки

    • Сьогодні, 21:47
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    Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у&nbsp;&laquo;нормандському форматі&raquo;.
    Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі».

    Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі»

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

    Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

    Глава держави привітав співрозмовника з обранням президентом Французької Республіки та висловив впевненість, що з його перемогою Україна здобула справжнього союзника на шляху  відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

    Напередодні запланованої зустрічі Макрона з Президентом Путіним у Франції співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками.

    Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі».

    Співрозмовники також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн «Великої Сімки» в Італії.

    Глава держави запросив Президента Франції здійснити візит до України у зручний час.

    Петро Порошенко Україна
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