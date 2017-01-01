Порошенко скоординував позиції з Макроном напередодні зустрічі Великої сімки

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Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі».

Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі»

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Глава держави привітав співрозмовника з обранням президентом Французької Республіки та висловив впевненість, що з його перемогою Україна здобула справжнього союзника на шляху відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Напередодні запланованої зустрічі Макрона з Президентом Путіним у Франції співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України навів факти порушення Мінських домовленостей Росією і підтримуваними нею бойовиками.

Порошенко та Макрон висловилися за активізацію роботи у «нормандському форматі».

Співрозмовники також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів країн «Великої Сімки» в Італії.

Глава держави запросив Президента Франції здійснити візит до України у зручний час.