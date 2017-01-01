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    Порошенко сьогодні відвідає Латвію

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    Президент України Петро Порошенко та президент Латвії Раймондс Вейоніс
    Президент України Петро Порошенко та президент Латвії Раймондс Вейоніс

    Під час візиту Порошенка до Латвії заплановано підписання низки двосторонніх документів

    Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

    Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

    «4 квітня 2017 року Президент України П.О.Порошенко відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку. Заплановані зустрічі Глави Української держави з Президентом Латвійської Республіки Р.Вейонісом, Прем'єр-міністром Латвійської Республіки М.Кучинскісом, а також Спікером Саейма (Парламенту) Латвійської Республіки І.Мурнієце», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

    Заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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