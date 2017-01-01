Порошенко сьогодні відвідає Латвію

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Президент України Петро Порошенко та президент Латвії Раймондс Вейоніс

Під час візиту Порошенка до Латвії заплановано підписання низки двосторонніх документів

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«4 квітня 2017 року Президент України П.О.Порошенко відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку. Заплановані зустрічі Глави Української держави з Президентом Латвійської Республіки Р.Вейонісом, Прем'єр-міністром Латвійської Республіки М.Кучинскісом, а також Спікером Саейма (Парламенту) Латвійської Республіки І.Мурнієце», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Порошенко також відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

Заплановано підписання низки двосторонніх документів.