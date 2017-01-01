Порошенко ставить завдання збільшити експорт зброї

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Експортний Т-72УА1, вироблений на Київському танковому заводі

Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього експорту України, заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності збільшення експорту української зброї власного виробництва та розробки програми оновлення виробничого фонду оборонних підприємств. Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного виробництва. Наголошую, що ми не розпродаємо, на відміну від деяких (попередніх. – Ред.) горе-міністрів оборони і тих, хто приймав відповідні рішення. Ми на сьогоднішній день твердо і переконливо завойовуємо ринок видами озброєння, які виробляються в Україні», - зазначив Порошенко.

При цьому президент нагадав, що вітчизняне оборонне замовлення виконується на виробничих фондах, рівень зношення яких складає 67%, а на деяких підприємствах – 80%.

«Прохання розробити, як я доручав, програму оновлення виробничих фондів. Без сучасних виробничих потужностей, ми не будемо мати можливості ефективно конкурувати на світовому ринку і забезпечувати, за рахунок зовнішніх замовлень, модернізацію та розробку новітніх систем озброєння. Так, як ми зараз робимо на передових підприємствах оборонпрому, у наших відомих конструкторських бюро щодо ракетної галузі, літакобудування, бронетанкової техніки», - зазначив Порошенко.

Він підкреслив: «Лише завдяки експортним контрактам передові українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього експорту України. І завдання ми ставимо: цей показник підвищувати, як джерело валютних надходжень».

Глава держави наголосив, що експорт дозволяє масштабувати виробництво, вкладати в нові технології та верстати, навчати людей і забезпечувати армію необхідною зброєю.