Порошенко та Клімкін привітали полів’язня Кольченка з днем народження

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Олександр Кольченко

У в’язниці Олександр Кольченко почав опановувати також нову професію - токар по дереву

Кримський активіст Олександр Кольченко, засуджений у Росії, отримав листа від президента України Петра Порошенка і міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це адвокат політв’язня повідомила «Крим.Реалії».

«Передплату Саша отримує, пошту отримує, всім вдячний за ті листи, які він отримує. Ще сказав, що йому прийшли привітання з днем народження від Порошенка і глави МЗС України», – розповіла Світлана Сидоркіна.

За її словами, Кольченко ні на що не скаржиться, конфліктів з адміністрацією колонії або з іншими засудженими у нього немає. Наразі кримчанин опановує нову спеціальність – токар по дереву. Навчання, за словами адвоката, проходитиме до літа.

Нагадаємо, що 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до тероризму.

Раніше повідомлялося, що Київ хоче обміняти Сенцова та Кольченка на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Також Україна намагається витягнути з російської в’язниці ще одного українця – Олексія Чирнія. Кримчанин Чирній є фігурантом «справи Олега Сенцова», яку ще називають «справою кримських терористів». Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.