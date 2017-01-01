Порошенко та Лукашенко вшанували пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (оновлено)

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Фото: Святослав Цеголко Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Глави держав прибули до зони відчуження

Президенти України та Білорусі вшанували пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС. Про це повідомів у соцмережах прес-секретар українського глави Святослав Цеголко, передає «Главком».

«Що таке Чорнобиль для України? Це майже 10 відсотків території, яка зазнала прямого радіаційного ураження», – зазначив у промові Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко та Олександр Лукашенко сьогодні відвідають ЧАЕС.

Також на початку засідання уряду члени Кабінету міністрів вшанували пам'ять усіх жертв Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 26 квітня, відзначають 31-шу річницю аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенно-екологічної катастрофи сучасності.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим, сьомим, рівнем небезпеки.

