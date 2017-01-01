Порошенко тим, хто «навіть собачої будки не побудував»: ми не дозволимо дестабілізувати ситуацію

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Петро Порошенко

Порошенко заявив, що влада не дозволить дестабілізувати ситуацію в країні

Президент Петро Порошенко заявив, що влада не дозволить дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це він сказав сьогодні під час відвідування Харківського тракторного заводу.

«Хтось дуже хоче розхитати човен, комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, вигукуючи «Геть!». Чому? Тому що працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не побудували і закликають до дестабілізації в країні», – зазначив Порошенко.

«Ми не дозволимо цього зробити, нам з такими не по дорозі», – заявив президент.

Нагадаємо, 22 лютого у Києві колона націоналістів «Правого сектора», «Свободи» і Національного корпусу пройшла маршем у центрі Києва. Головний свободівець виголосив ультиматум до влади: припинити торгівлю з окупантами і з непідконтрольними територіями Донбасу, не допустити продажу стратегічних підприємств, не допустити ухвалення у Верховній Раді законів, які дозволять продаж землі.

Читайте про це в матеріалі «Главкома»: «Як Тягнибок і Білецький по Києву марш водили (ФОТО)»

Джерело: Інтерфакс-Україна