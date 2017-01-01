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    Порошенко: у 2017 році «Асоціація» та «безвіз» мають стати юридично доконаним фактом

    • Сьогодні, 22:21
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    Новий дедлайн був озвучений послам іноземних країн

    Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн наголосив, що у 2017 році Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом.

    Про це повідомляється у Твіттері глави держави.

    «У 2017 році Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом – важливий елемент мирного повернення Донбасу та Криму», - сказав Порошенко.

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