Порошенко: у 2017 році «Асоціація» та «безвіз» мають стати юридично доконаним фактом
- Сьогодні, 22:21
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Новий дедлайн був озвучений послам іноземних країн
Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн наголосив, що у 2017 році Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом.
Про це повідомляється у Твіттері глави держави.
«У 2017 році Угода про асоціацію та безвізовий режим мають стати юридично доконаним фактом – важливий елемент мирного повернення Донбасу та Криму», - сказав Порошенко.