  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану

    • Сьогодні, 20:48
    • Розсилка

    Ільхам Алієв відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули 200 млн доларів.

    Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвимюї.

    Про це повідомив у Тwitter прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

    За словами Цеголка, під час зустрічі президенти України і Азербайджану підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох держав.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану
    Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану
    Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану
    Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану

    Крім того, Порошенко привітав поновлення постачання азербайджанської нафти в Україну. Ільхам Алієв відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули 200 млн доларів.

    Також було досягнуто домовленності, що президент Азербайджану Ільхам Алієв приїде до України з офіційним візитом, в рамках якого відбудеться шосте засідання Ради президентів України та Азербайджану. 

    Раніше Порошенко провів переговори з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, до яких долучилась і верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

     

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ