Порошенко у Давосі провів переговори з президентом Азербайджану

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Ільхам Алієв відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули 200 млн доларів.

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвимюї.

Про це повідомив у Тwitter прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

За словами Цеголка, під час зустрічі президенти України і Азербайджану підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох держав.

Крім того, Порошенко привітав поновлення постачання азербайджанської нафти в Україну. Ільхам Алієв відзначив, що інвестиції Азербайджану в Україну сягнули 200 млн доларів.

Також було досягнуто домовленності, що президент Азербайджану Ільхам Алієв приїде до України з офіційним візитом, в рамках якого відбудеться шосте засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Раніше Порошенко провів переговори з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, до яких долучилась і верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.