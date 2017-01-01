Порошенко у Німеччині закликав до більш рішучих заходів проти Росії
- Сьогодні, 15:03
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Президент нагадав, що РФ порушує «Мінськ», зокрема російський лідер Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів
Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність рішучих заходів, щоб Росія виконувала Мінські угоди.
«Звичайно, зараз у нас є нові реалії, коли російський президент Путін видав указ з приводу визнання фейкових документів, російський уряд фактично поширив рублеву зону на окуповану територію України, ми маємо конфіскацію російською владою активів, які належать Українській державі і українським громадянам. І з урахуванням всіх цих реалій ми повинні все-таки більш рішуче діяти далі, щоб повернути мінський процес в конструктивне русло», - сказав він журналістам перед зустріччю з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в суботу.
Він знову підкреслив, що не бачить альтернативи Мінським угодами, і Україна наполягає на їх повному виконанні.
Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко прибув до Берліна з одноденним робочим візитом.
Планується, що основними темами будуть ситуація на Донбасі та хід Мінського процесу, реформи в Україні, а також питання двостороннього співробітництва.
Варто відзначити, що це вже третій візит Порошенка в Німеччину в цьому році та 11-ий за час його перебування на посаді президента.
Джерело: Інтерфакс-Україна