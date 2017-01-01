Порошенко: у Збройних силах проходять службу та працюють близько 54 тисяч жінок

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Жінки-військовослужбовці

Лише з початку цього року до лав ЗСУ за контрактом приєдналось більше тисячі жінок

У Збройних силах України служать і працюють близько 54 тисяч жінок. Про це з нагоди Міжнародного жіночого дня заявив президент України Петро Порошенко.

За словами Порошенка, зараз у ЗСУ проходять військову службу і працюють близько 54 тисячі жінок, з яких майже 20 тисяч - військовослужбовці.

«Там, де в підрозділі є жінка, стовідсотково і дисципліна вище, і ефективність, і відповідальність. І чоловіки навіть по-іншому тримаються, і в бій йдуть по-іншому. Тому дуже важлива ваша роль в захисті Батьківщині», - сказав Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, з початку 2017 року на військову службу за контрактом прийшли більше тисячі жінок, а понад дві тисячі отримали статус учасника бойових дій.

«Їм зобов'язані життям тисячі українських поранених, яких витягли українські жінки з поля бою. Їм зобов'язані в забезпеченні зв'язку, логістики і всього найважливішого», - додав Порошенко.

До слова, у вівторок мер Києва Віталій Кличко привітав жінок зі святом весни і дарував на вулицях столиці квіти та солодощі.