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    Порошенко в Мюнхені планує зустрітись із віце-президентом США

    • Сьогодні, 14:17
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    <em>Майк Пенс</em>
    Майк Пенс

    Порошенко 17-18 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині для участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

    Під час візиту президента України Петра Порошенка до Німеччини 17-18 лютого у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки запланована його зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом, передає прес-служба Адміністрації президента.

    «Зокрема, заплановані зустрічі з президентом Польщі А. Дудою, віце-президентом США М. Пенсом, генеральним секретарем НАТО Й. Столтенбергом», – ідеться у повідомленні.

    Також наголошується, що Порошенко 17-18 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині для участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

    Зазначимо, Мюнхенська міжнародна конференція з безпеки відбудеться 17–19 лютого у столиці Баварії.

    Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко також візьме участь у відкритті і роботі Мюнхенської конференції з питань безпеки.

    Також у рамках Мюнхенської конференції з безпеки 18 лютого відбудеться перший український ланч на тему «Безпека України в мінливому світовому порядку».

    У доповіді Мюнхенської конференції з питань безпеки, представленій перед її відкриттям головою заходу Вольфгангом Ішингером, ідеться, зокрема, про те, що для українців та решти Європи 2017 рік – з майбутніми виборами в основних європейських країнах і з новою адміністрацією США – стане роком критичним.

    Цього року серед учасників Мюнхенської конференції – понад 30 очільників держав та урядів.

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