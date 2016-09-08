Порошенко в Одесі представить нового очільника області

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Відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської

Президент Петро Порошенко в четвер, 12 січня, відвідає Одеську область з робочою поїздкою

Про це повідомили в прес-службі Одеської облдержадміністрації, передає «Укрінформ».

«Завтра, 12 січня, Президент України Петро Порошенко відвідає Одеську область з робочою поїздкою. Реєстрація журналістів, що висвітлюватимуть подію, розпочнеться об 11 годині в адмінбудівлі ОДА», – зазначив керівник прес-служби ОДА Юрій Жаров.

У програмі поїздки – офіційне представлення в залі засідань обласної ради нового голови ОДА Максима Степанова, призначення якого підтримав 21 грудня 2016 року Кабінет міністрів України.

Також відбудеться нарада за участю керівників облдержадміністрацій чотирьох південних областей – Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської, додав Жаров.