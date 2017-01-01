Порошенко вдячний Дуді за протидію російському «Північному потоку-2»

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Петро Порошенко й Анджей Дуда

Президенти в Мюнхені обговорили також ескалацію на Донбасі й санкції проти РФ

У рамках участі у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

«Президент України проінформував про ескалацію ситуації на Донбасі та триваючу агресію Росії проти України. Петро Порошенко наголосив на важливості дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України», - зазначається в повідомленні.

Порошенко і Дуда обговорили залучення України до регіональних ініціатив співпраці між країнами Адріатики, Балтії, Чорного моря. pic.twitter.com/OOPzmTlOMV — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 лютого 2017 р.

Співрозмовники також обговорили питання примирення українського та польського народів, рішуче засудивши нещодавні акти вандалізму, що мали місце в Гуті Пеняцькій та історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» та найімовірніше були організовані третьою стороною.

Глава Української держави високо оцінив послідовну позицію Польщі щодо протидії реалізації проекту «Північний потік – 2» та оскарження рішення Європейської Комісії щодо збільшення прокачування газу через газопровід OPAL.

Сторони також обговорили питання залучення України до регіональних ініціатив, зокрема співпраці між країнами Адріатики, Балтії та Чорного моря.

Під час зустрічі також була досягнута домовленість про проведення ближчим часом у Києві Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща.