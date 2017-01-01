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    Порошенко відкриє конференцію в Лондоні, присвячену реформам в Україні

    • Сьогодні, 02:48
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    Президент України відвідає широкомасштабну конференцію по Україні у Великобританії

    Президент України Петро Порошенко відвідає Великобританію, де він відкриє широкомасштабну конференцію по Україні, яка буде присвячена успіхам реформам в Україні. Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи візити до Києва міністрів закордонних справ Німеччини, Великобританії та Польщі.

    «По-перше, це були візити наших друзів і партнерів, які щиро прагнуть допомогти нам у протидії російській агресії і в проведенні необхідних реформ. По-друге, ми дійсно обговорювали конкретні питання, яким чином ці країни можуть допомогти нам зрушити з нульової точки питання, пов'язані з режимом припинення вогню, зокрема, примус Росії виконувати свою частину мінських домовленостей. Дуже важливо, що це міністри країн, які мають вплив всередині ЄС на позицію, зокрема, санкційного режиму», - сказав він.

    За словами Єлісєєва, були обговорені також і двосторонні відносини.

    «Зокрема, було домовлено, що вже в першій половині цього року наш президент здійснить візит до Лондона, де він відкриє широкомасштабну конференцію по Україні, яка буде присвячена успіхам реформ в Україні», - додав Єлісєєв.

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