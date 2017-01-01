Порошенко відреагував на підрив автомобіля ОБСЕ на окупованій Луганщині

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Петро Порошенко

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого спостерігача

Президент України Петро Порошенко відреагував на підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ на окупованій Луганщині. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблого спостерігача.

«Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І бажаю швидшого одужання пораненим. Дав відповідні розпорядження: українські медики у разі необхідності готові надати потрібну допомогу», - йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у мережі Facebook.

Глава держави переконаний, що цей злочин має бути розслідуваний, а винні обов'язково покарані.

«Українська сторона засуджує усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі СММ ОБСЄ. Її безпека і свобода дій мають бути гарантовані», - підкреслив Порошенко.