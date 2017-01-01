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    Порошенко відвідає українських військових на Луганщині

    • Сьогодні, 13:12
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    Глава держави прибув до Харкова
    Святослав Цеголко
    Глава держави прибув до Харкова

    Глава держави прибув до Харкова

    Президент України Петро Порошенко відвідає українських військових в Луганській області. Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

    Згідно з повідомленням, президент наразі прибув до Харкова. Глава держави планує продовжити свою поїздку відвідавши Луганську область.

     "Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину", - написав Цеголко.

    Як повідомляв «Главком»,  за минулу добу, 11 квітня 2017 року, в результаті бойових п'ятеро військових отримали пораненняв зоні АТО.

    Петро Порошенко
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