Порошенко відвідає українських військових на Луганщині

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Святослав Цеголко Глава держави прибув до Харкова

Глава держави прибув до Харкова

Президент України Петро Порошенко відвідає українських військових в Луганській області. Про це повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

Згідно з повідомленням, президент наразі прибув до Харкова. Глава держави планує продовжити свою поїздку відвідавши Луганську область.

"Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину", - написав Цеголко.

Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу, 11 квітня 2017 року, в результаті бойових п'ятеро військових отримали пораненняв зоні АТО.