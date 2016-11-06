Порошенко відзначив державними нагородами військових-учасників АТО

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Нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким нагородив військових-учасників антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії України, а також двоє військових лікарів.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджені полковник Сергій Барановський та підполковник Сергій Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – капітан Сергій Гриценко, майор Сергій Зубенко, майор Петро Котик, підполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарський, лейтенант Микола Суліма, майор Олександр Ярославцев.

Зокрема, підполковник Сергій Нестеренко з травня 2014 року бере участь у проведенні АТО. Неодноразово брав участь у бойових діях проти ворога. Офіцер керував військовим підрозділом, який виконував завдання на горі Карачун, та поблизу Семенівки, Селезнівки та Красного Лиману Донецької області.

Старшина Роман Пекарський неодноразово виконував завдання в зоні АТО, зокрема по звільненню села Логвинове Донецької області та прикриттю флангів під час відходу військ з Дебальцевого. У ході боїв проявив мужність, знищивши сили ворога та спільно з іншими українськими захисниками затримав групу противника.

Орден «За мужність» III ступеня отримали старший сержант Сергій Бодяк, солдат Андрій Галат, старший прапорщик Андрій Грималюк, сержант Ігор Губа, молодший сержант Іван Дарануца, старший сержант Андрій Драганов, старшина Андрій Калита, молодший сержант Олександр Курганський, солдат Тарас Лукач, сержант Юрій Піддубецький, прапорщик Руслан Пустовойт, молодший сержант Віктор Ружинський, солдат Анатолій Рябошапко, старший лейтенант Володимир Соловейко та старший сержант Станіслав Швець.

Старший сержант Андрій Драганов та молодший сержант Віктор Ружинський з березня 2014 року виконують завдання в зоні АТО, в тому числі в Донецькому міжнародному аеропорту та Краматорському аеродромі забезпечували підтримку військових ЗСУ. Були серед військових, які звільнили місто Слов'янськ, успішно штурмували Савур-Могилу, брали участь у забезпеченні виходу українських військових з Дебальцевого.

Солдат Тарас Лукач з червня по вересень 2014 року мужньо виконував бойові завдання, зокрема у складі зведеного підрозділу в аеропорту «Луганськ». Так, під час відходу з аеропорту солдат до останнього залишався на бойовій позиції та стримував атаки незаконних збройних формувань.

В підрозділах Національної гвардії України орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначені сержант Юрій Антонов, полковник Валерій Кольцов, солдат Олександр Корольов та молодший сержант Валерій Маринець.

Солдат Олександр Корольов із січня 2015 року виконує службово-бойові завдання в зоні проведення АТО. Неодноразово брав участь у бойових діях, зокрема у районі міста Вуглегірськ, сіл Нікішине, Новогригорівка, Логвинове, селища Чорнухине, міста Дебальцеве Донецької області. Завдяки проявленій винахідливості та мужності зумів евакуювати військову техніку з ворожої позиції та з території, контрольованої терористами.

Сержант Юрій Антонов протягом січня-лютого 2015 року у складі батальйону «Донбас» брав участь у бойових діях у районі Вуглегірська, Нікішиного, Чорнухиного, Новогригорівка, Дебальцевого та Логвинового Донецької області. Пізніше брав безпосередню участь у захисті Широкиного. Неодноразово під вогнем проросійських терористичних угруповань прикривав підрозділи та військову техніку, виявляв диверсійно-розвідувальної групи ворога.

Орденом Данила Галицького Президент нагородив полковника Юрія Колоса та майора Андрія Швеця.

Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі «За бездоганну службу» III ступеня, «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні».