Глава держави виправдався за прибуток свого банку

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Прес-конференція Петра Порошенка

Президент пояснив, чому не передав цей бізнес у «сліпий траст»

«Міжнародний інвестиційний банк», ключовим власником якого є президент України Петро Порошенко, в першому кварталі 2017 року отримав 26,818 млн грн прибутку, що в 3 рази вище показника за аналогічний період попереднього року.

«Дуже правильно казати, що прибуток банку зріс на скільки-то десятків чи сотень відсотків, - зазначив глава держави. – Але, думаю, прибуток банку виходить за межі першої 20-ки чи 30-ки. Чому так сталося – я навів довідки. Минулого року під час перевірки НБУ були сформовані резерви, і прибутки банк сформував у резерви. Зараз, коли резерв вже сформований, банк показав прибуток».

Як відомо, раніше банк повідомляв, що його чистий прибуток за підсумками 2016 року склала 42,665 млн грн, що в 1,6 рази вище показника за 2015 рік.

Також президент додав, що українських резидентів в «сліпий траст» не беруть, та запевнив, що склад прибутку банку і його джерела під час його перебування на посаді президента не змінилися.

Як відомо, згідно з даними Нацбанку на 1 січня 2017 року, основним акціонером банку виступає президент Петро Порошенко, сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.