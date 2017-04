Порошенко висловив співчуття шведам у зв’язку з терактом у Стокгольмі

Президент зазначив, що він шокований подіями у столиці Швеції

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття шведському народу, родинам загиблих і постраждалих у зв’язку з терактом в Стокгольмі.

Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter.

«Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі», — написав Порошенко.

Сьогодні, стало відомо, що у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей. Поліція підтвердила загибель трьох осіб.

Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі. ЗМІ обнародували фото і відео підозрюваного під час його затримання силовиками. Також місцеві репортери стверджують, що вже п'ятеро загиблих від наїздуу вантажіівки.

Shocked by terrorist act in Stockholm. Deep condolences to friendly Swedish people, families of the perished and injured in the tragedy