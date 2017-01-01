  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко висловив співчуття шведам у зв’язку з терактом у Стокгольмі

    • Сьогодні, 20:03
    • Розсилка
    <p>Теракт в Швеції</p> <p><span>Фото: Aftonbladet / Global Look Press</span><br /><br /><br /></p>

    Теракт в Швеції

    Фото: Aftonbladet / Global Look Press


    Президент зазначив, що він шокований подіями у столиці Швеції

    Президент України Петро Порошенко висловив співчуття шведському народу, родинам загиблих і постраждалих у зв’язку з терактом в Стокгольмі.

    Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter.

    «Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі», — написав Порошенко.

    Читайте також

    Сьогодні, стало відомо, що у центрі Стокгольма вантажівка в'їхала у натовп людей. Поліція підтвердила загибель трьох осіб.

    Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного в теракті у Стокгольмі. ЗМІ обнародували фото і відео підозрюваного  під час  його затримання силовиками. Також місцеві репортери стверджують, що вже п'ятеро загиблих від наїздуу вантажіівки.

    Як відомо, також сьогодні у Стокгольмі сталася стрілянина. Є поранений. 

    За твердженням поліції, це свідчить про зв’язок цього інциденту з трагедією, яка сталася в центрі Стокгольма сьогодні раніше, коли вантажівка наїхала на натовп.

    Читайте також
    Швеція Петро Порошенко теракт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ