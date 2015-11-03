Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Бориса Олійника

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Борис Олійник

Глава держави зазначив, що українська культура понесла непоправну втрату

Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким та колегам Бориса Олійника у зв’язку з його смертю.

«Українська культура понесла непоправну втрату – пішов у вічність, видатний поет та громадський діяч, Герой України, голова Українського фонду культури Борис Ілліч Олійник», - йдеться у співчутті президента.

Глава держави зазначив, що Україна втратила митця, творчість якого наповнювала гордістю за рідну землю та її народ. «Він багато зробив, щоб нація утвердила свою мову і культуру», - підкреслив Президент.

«Схиляю голову в глибокій скорботі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Ілліча Олійника. Світла пам’ять про прекрасну людну та великого патріота України назавжди залишиться у наших серцях», - зазначається у співчутті.

Нагадаємо, сьогодні після важкої і тривалої хвороби помер український поет Борис Олійник.