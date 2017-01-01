Порошенко вловив «обнадійливі сигнали» від Трампа

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Президент нагадав, що США мають «відповідальність перед партнерами і союзниками»

З Вашингтона надходять обнадійливі сигнали: команда обраного президента США Дональда Трампа розуміє загрозу з боку Росії. Про це під час спільної прес-конференції з віце-президентом США Джо Байденом заявив президент Петро Порошенко.

«Вітаю перші обнадійливі сигнали сенатських слухань на посади держсекретаря Тіллерсона та міністра оборони США Меттіса. Так, нинішня агресивна Росія - це пріоритетна загроза і для США, і для України. Так, Росія вторглася на території України, окупувавши Крим», - зазначив він.

Порошенко наголосив, що демократичний світ має зробити все для де окупації українських територій, а також висловив упевненість, що США мають «відповідальність перед партнерами і союзниками».

Як повідомлялося, сьогодні вранці Байден прилетів до України. У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден. Після цього пройшла зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком.