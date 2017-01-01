Порошенко вніс до парламенту законопроект про подвійне громадянство
- Сьогодні, 16:23
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Йдеться лише про осіб, які отримали іноземне громадянство добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти українське громадянство осіб, котрі мають громадянство іншої країни.
«Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство іноземної держави, вважатиметься такою, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства», – заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу.
За його словами, цей законопроект – невідкладний.
Він також додав, що у документі уточнюються умови для припинення українського громадянства. Зокрема, це нездача іноземного паспорта при отриманні українського громадянства у встановлений термін.
Він наголосив, що йдеться лише про осіб, які отримали іноземне громадянство добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.
«Це питання стосується лише ситуацій добровільного отримання громадянства іншої країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, бо там про добровільність мова не йшла», – зазначив Герасимов.
Джерело: ВВС Україна