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    Порошенко вніс до парламенту законопроект про подвійне громадянство

    • Сьогодні, 16:23
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    Йдеться лише про осіб, які отримали іноземне громадянство ‎добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму

    Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти ‎українське громадянство осіб, котрі мають громадянство іншої країни.‎‎

    «Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим ‎законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство ‎іноземної держави, вважатиметься такою, що потрапляє під дію вимоги про ‎припинення українського громадянства», – заявив представник президента у ‎Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу.‎

    За його словами, цей законопроект – невідкладний.‎

    Він також додав, що у документі уточнюються умови для припинення українського ‎громадянства. Зокрема, це нездача іноземного паспорта при отриманні українського ‎громадянства у встановлений термін.‎

    Він наголосив, що йдеться лише про осіб, які отримали іноземне громадянство ‎добровільно, і законопроект не поширюється на жителів анексованого Росією Криму.‎

    «Це питання стосується лише ситуацій добровільного отримання громадянства іншої ‎країни. Це не стосується ситуацій з нашими людьми в Криму, бо там про ‎добровільність мова не йшла», – зазначив Герасимов.‎

    Джерело: ВВС Україна

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