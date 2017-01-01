Порошенко вшанував пам'ять жертв теракту в Британії
- Сьогодні, 16:41
-
Розсилка
АП
Петро Порошенко
Президент відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні
Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля парламенту Великої Британії у березні цього року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АП.
Президент під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні.
Глава держави поклав квіти та вшанував пам'ять загиблих унаслідок теракту біля парламенту Великої Британії 22 березня 2017 року.
Нагадаємо, 22 березня у районі будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні стався напад, загинуло п'ятеро осіб.
Як повідомляв «Главком», на форму країнських поліцейських нашиють калину.