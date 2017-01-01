Порошенко вшанував пам'ять жертв теракту в Британії

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АП Петро Порошенко

Президент відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні

Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля парламенту Великої Британії у березні цього року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АП.

Президент під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні.

Глава держави поклав квіти та вшанував пам'ять загиблих унаслідок теракту біля парламенту Великої Британії 22 березня 2017 року.

Нагадаємо, 22 березня у районі будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні стався напад, загинуло п'ятеро осіб.

Як повідомляв «Главком», на форму країнських поліцейських нашиють калину.