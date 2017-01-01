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    Порошенко вшанував пам'ять жертв теракту в Британії

    • Сьогодні, 16:41
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    Петро Порошенко
    АП
    Петро Порошенко

    Президент відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні

    Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля парламенту Великої Британії у березні цього року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АП.

    Президент під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відвідав Національний меморіал пам'яті поліцейських у Лондоні.

    Глава держави поклав квіти та вшанував пам'ять загиблих унаслідок теракту біля парламенту Великої Британії 22 березня 2017 року.

    Нагадаємо, 22 березня у районі будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні стався напад, загинуло п'ятеро осіб.

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    Національна поліція України Петро Порошенко Великобританія
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