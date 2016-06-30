Порошенко вважає, що НАТО є ефективною безпековою системою, що може зупинити агресію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент відзначив необхідність спільної підтримки кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід'ємною складовою гібридної війни

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю агенції Reuters наголосив, що НАТО є ефективною безпековою системою в протидії агресії.

«НАТО – питання не грошей, а питання безпеки. Російська агресія продемонструвала, що немає іншої безпекової системи такої як НАТО, що ефективно може зупинити агресію», - зазначив Глава держави.

За словами Президента, останні кроки США, коли американські військові прибули до Польщі, Балтійських країн, є дуже важливими і ефективними.

«В цій ситуації для України та всього світу необхідно зберігати трансатлантичну єдність. І дуже важлива демонстрація ролі США як глобального лідера», - наголосив Глава держави.

Президент також відзначив необхідність спільної підтримки кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід'ємною складовою гібридної війни супроти всього світу.

«Кібератаки з боку Росії не лише проти України. Це глобальна кібервійна Росії проти всього світу. Це глобальна небезпека, і світ має бути разом у протидії цьому», - підкреслив Глава держави.