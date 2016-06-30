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    Порошенко вважає, що НАТО є ефективною безпековою системою, що може зупинити агресію

    • Сьогодні, 01:16
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    Президент відзначив необхідність спільної підтримки кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід'ємною складовою гібридної війни

    Президент Петро Порошенко в інтерв'ю агенції Reuters наголосив, що НАТО є ефективною безпековою системою в протидії агресії.

    «НАТО – питання не грошей, а питання безпеки. Російська агресія продемонструвала, що немає іншої безпекової системи такої як НАТО, що ефективно може зупинити агресію», - зазначив Глава держави.

    За словами Президента, останні кроки США, коли американські військові прибули до Польщі, Балтійських країн, є дуже важливими і ефективними.

    «В цій ситуації для України та всього світу необхідно зберігати трансатлантичну єдність. І дуже важлива демонстрація ролі США як глобального лідера», - наголосив Глава держави.

    Президент також відзначив необхідність спільної підтримки кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід'ємною складовою гібридної війни супроти всього світу.

    «Кібератаки з боку Росії не лише проти України. Це глобальна кібервійна Росії проти всього світу. Це глобальна небезпека, і світ має бути разом у протидії цьому», - підкреслив Глава держави.

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