Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій щодо низки російських ЗМІ. Йдеться про ТВ Центр, РБК, ВГТРК, НТВ, канал «Звезда», ТНТ, КТ Москва, «Россия Сегодня», РЕН ТВ.

Зазначається, що санкції проти цих компаній введено строком на три роки.

Серед санкцій: 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Раніше стало відомо, що Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Текст указу опублікувала прес-служба глави держави.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.