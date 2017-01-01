Порошенко з дружиною передали сертифікат на понад 500 тис. грн на стипендії вчителям англійської мови

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Церемонія вручення сертифікату вчителям англійської мови

Ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко передали сертифікат Благодійного Фонду Петра Порошенка на виплату стипендій вчителям – учасникам проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін», які у рамках національної кампанії «Україна Speaking» проводять навчальні тренінги з підвищення рівня викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Під час церемонії вручення сертифікату на суму 556 тис. грн, президент наголосив, що сьогоднішня подія - яскраве свідчення, що ініціатива зробити 2016 рік Роком англійської мови дала можливість побачити найкращих агентів – агентів змін.

«Сьогодні англійська мова – це як повітря. Без англійської мови просто не уявляєш собі повноцінного життя, доступу до абсолютно нового пласту знань, інструменту для саморозвитку. Власне кажучи, це дуже потужний інструмент для нашого руху в Європу», - сказав президент.

Петро Порошенко висловив переконання, що незважаючи на завершення 2016 року - Року англійської мови, ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена.

Глава держави зауважив, що Фонд Петра Порошенка стояв біля витоків цієї ініціативи: «Ми впевнені, що ця символічна подія – у вигляді підтримки вчителів – це лише перший крок, і це те, що запалить цей рух по всій країні».

Президент подякував організаторам, Британській Раді, а також волонтерам, які приїхали в Україну з-за кордону для того, щоб безкоштовно навчати українських дітей англійській мові. Він додав, що «сьогодні саме в Україні відбувається диво, саме в Україні відбуваються найбільші зміни».

За словами Порошенка, незважаючи на всі випробування, які зараз проходить Україна, справа вивчення англійської мови дуже важлива: «Це наша маленька, але дуже важлива перемога».

Дружина президента Марина Порошенко привітала всіх з успішною реалізацією програми «Вчителі англійської мови – агенти змін». «Сьогодні ми маємо перші результати цього проекту, коли за минулий рік Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними ВВС, ми увійшли до сімки країн, мешканці яких найактивніше вивчають цю мову», - зазначила вона.

Марина Порошенко також підкреслила, що головна цінність українських «агентів змін» - це нові методики і підходи до навчання, які нарешті дозволять відмовитись від застарілих методів викладання в українських школах.

«Сьогодні знання англійської – вже не данина моді, а реальна необхідність. І українці, які три роки тому рішуче обрали європейський вектор розвитку, особливо молодь, мають вільно володіти офіційною мовою міжнародного бізнесу, науки, техніки і культури», - сказала дружина глави держави.

Марина Порошенко подякувала всім, хто протягом оголошеного президентом Року англійської мови намагався покращувати якість освіти і викладання англійської мови.

Директор Британської Ради в Україні Саймон Вільямс, говорячи про проект Go Global зазначив, що для нього велика честь працювати в Україні і з українцями: «Це фантастично. Це велика честь для Британської Ради співпрацювати з Фондом Порошенко в цьому проекті. І ми бачимо успішну його реалізацію, а саме збільшення кількості людей, які вже говорять англійською».

Народний депутат, один з ініціаторів громадської ініціативи GoGlobal Мустафа Найєм наголосив, що програма від самого початку буда підтримана Фондом Петра Порошенка: «Дякуємо за цю підтримку. Ви одні із перших, хто повірив у те, що це можливо».

Найєм повідомив, що програма охопила 7 регіонів, в ній взяли участь 65 вчителів, які тренували інших вчителів. «Зараз відбувається каскадна підготовка по всій Україні. Зараз уже 50 тис. маленьких школярів, які навчаються англійській мові по-новому, і вони вже будуть дивитись на країну інакше. Ми будемо мати зовсім іншу країну у майбутньому», - додав він.

Вчитель англійської мови з міста Цюрупінськ Херсонської області Тетяна Матвієнко подякувала президенту, Фонду Петра Порошенка, Британській Раді, громадській ініціативи GoGlobal за організацію цього проекту.

«Цей проект повністю змінив наше ставлення до процесу навчання іноземній мові наших дітей. Це стало початком до змін – але не тільки вчителів, а й наших дітей, яких ми навчаємо по-новому. Вони зараз мають можливість отримати більш сучасну і більш якісну освіту і ставати конкурентоспроможними громадянами своєї держави», - сказала вона.