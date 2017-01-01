Порошенко з фракцією БПП обговорив декларування антикорупціонерів
- Сьогодні, 21:55
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В робочу групу щодо вирішення питання про декларування ГО від Порошенка запропонували ШимківаПрезидент Петро Порошенко обговорив з депутатами фракції БПП зміни до закону, які зобов'язують антикорупційні громадські організації подавати електронні декларації.
Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко після засідання фракції БПП.
«Президент висловив свою позицію стосовно того, представників яких громадських організацій буде запропоновано декларувати свої статки, а щодо яких ці питання будуть зняті», — сказала Луценко.
За її словами, в робочу групу щодо вирішення питання про декларування ГО від Адміністрації президента запропонували заступника глави АП Дмитра Шимківа.
«Було запропоновано обов'язкове декларування для тих осіб, які входять до комісії з обрання чиновників 1-3 категорії на певні посади», — зазначила Луценко.
Джерело: Громадське