Порошенко з нагоди 8 березня нагородив видатних українок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема державні відзнаки отримали учасниці АТО

Напередодні 8 березня Президент Петро Порошенко нагородив видатних українок: військовослужбовців, волонтерів, представниць мистецтва і культури, видатних лікарів, вчителів та науковців. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема орден «За мужність» отримала розвідниця 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ молодший сержант Ольга Терещенко. 13 листопада 2015 року вона із замаскованої снайперської позиції виявила диверсійно-розвідувальну групу незаконного збройного формування.

Розвідниця влучними пострілами знищила двох бойовиків, чим змусила противника відступити. Завдяки її професіональним діям обстріли на цьому напрямку припинились на тривалий час.

Орден княгині Ольги президент вручив прапорщику Валентині Самардак – фельдшеру-рятувальнику рятувальної парашутно-десантної групи 12-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Прапорщик відзначилась при евакуації та наданні першої медичної допомоги пораненим в районах Грішино, Маріуполя, Бахмута.

Незважаючи на ризик для життя, Валентина Самардак здійснила понад 30 бойових вильотів в складі медичної команди. Завдяки її вмілим та професійним діям було врятовано життя понад 100 поранених військовослужбовців Збройних Сил.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено санітара механізованого взводу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ молодшого сержанта Ольгу Коротку, яка неодноразово надавала першу медичну допомогу не лише військовослужбовцям, а й цивільному населенню.

23 жовтня 2016 року, в районі Мар’їнки Донецької області в умовах вогневого контакту з противником отримали бойове поранення двоє військовослужбовців батальйону. Молодший сержант під обстрілами надала пораненим першу медичну допомогу. Завдяки її чітким та впевненим діям було збережено життя українським воїнам.

Глава держави також нагородив орденом «За заслуги» композитора, професора кафедри Національної музичної академії України імені Чайковського Лесю Дичко.

Почесне звання «Народний артист України» присвоєно співачці, композитору, викладачу вищого мистецького коледжу Київської дитячої Академії мистецтв Лесі Горовій.

До слова, нещодавно Петро Порошенко з дружиною передали сертифікат на понад 500 тис. грн на стипендії вчителям англійської мови