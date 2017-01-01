Порошенко закликав голову ОБСЄ сприяти звільненню політичних в’язнів та заручників на Донбасі

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Порошенко закликав голову ОБСЄ реагувати всіма можливими засобами на порушення Росією прав українських громадян на окупованих територіях,

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з діючим головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастіаном Курцом відзначив, що врегулювання збройного конфлікту на Донбасі вимагає застосування повного потенціалу ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається, у контексті врегулювання конфлікту ключове значення має продовження започаткованої німецьким головуванням роботи над питанням розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ в регіоні.

Крім того повідомляється, що Порошенко закликав голову ОБСЄ реагувати всіма можливими засобами на порушення Росією прав українських громадян на окупованих територіях, а також сприяти звільненню політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією, та заручників на Донбасі.

«Маємо кожного дня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути відповідальності за кричуще нехтування нормами та принципами міжнародного права, а її надії на послаблення санкційного тиску – марні», — підкреслив президент.

Також зазначається, що Австрія має намір посилити технічні можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«Це має важливе значення для контролю за дотриманням режиму припинення вогню та фіксування фактів постачання російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас», — йдеться у повідомленні прес-служби.