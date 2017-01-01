Порошенко закликав громадськість звернути увагу на процес формування Верховного Суду

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Порошенко наголосив на своїй принциповій підтримці процесу реформування судової гілки влади

Президент Петро Порошенко підкреслює, що окрім створення незалежної антикорупційної інфраструктури, серед його пріоритетів є створення незалежної судової гілки влади. При цьому Президент закликав громадськість звернути увагу на процес формування Верховного Суду України. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Глава держави нагадав, що саме за його ініціативою була створена Конституційна комісія, що розробила проект судової реформи. Відповідні законопроекти були погоджені в Європейському Союзі, Венеціанською комісією, Сполученими Штатами Америки. І Верховна Рада України конституційною більшістю підтримала цю законодавчу пропозицію Президента та розпочала реформу.

Порошенко наголосив на своїй принциповій підтримці процесу реформування судової гілки влади. Йдеться про створення Вищої Ради Правосуддя, підвищення прозорості у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, створення Громадської Ради доброчесності, підвищення професійності та незалежності суддів, створення електронних декларацій для усіх чиновників, депутатів, в тому числі і суддів.

«І ті, хто не може пояснити джерела походження своїх доходів і своїх статків, не мають права більше називатися суддями», - підкреслив Президент.

«Зараз з’їзд суддів без Президента, без парламенту, без будь-якого політичного впливу, який був забраний, обирає членів Вищої ради правосуддя. Для нас зараз ключове – сформувати незалежний, професійний суд, який ефективно, із довірою суспільства, зможе проаналізувати і вирішити, в тому числі і долю Романа Насірова», - підсумував Президент.