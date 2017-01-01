Порошенко закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за визнання Путіним «паспортів» «Л/ДНР»

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Ці кроки є несумісними з імплементаціями Мінських домовленостями, і вони потребують чіткого реагування, аж до посилення санкцій, - президент

Президент Петро Порошенко на зустрічі з Комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Хрістосом Стиліанідесом зазначив, що визнання РФ «документів» «Л/ДНР» потребує посилення санкцій. Про це повідомляється в прес-центрі президента України.

«Ці кроки є несумісними з імплементаціями Мінських домовленостями, і вони потребують чіткого реагування, аж до посилення санкцій», - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.