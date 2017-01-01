Порошенко залишив Вовка ще 1,5 року керувати енергетичною комісією
- Сьогодні, 12:33
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Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів НКРЕКП
Президент України Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідний указ оприлюдено на сайті глави держави.
Зокрема, згідно з указом, голова НКРЕКП Дмитро Вовк підлягає звільненню у строк не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Також Порошенко постановив:
1) підлягають звільненню у строк не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (з урахуванням наявної за станом на день набрання чинності названим Законом однієї вакантної посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг):
- член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Голляк Юрій Борисович;
- член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Євдокімов Володимир Анатолійович;
2) підлягають звільненню у строк не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:
- член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Морозова Вікторія Іванівна;
- член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Циганенко Борис Володимирович.
Як сьогодні стало відомо, у четвер, 23 березня, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення оптової-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%.
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