Порошенко залишив Вовка ще 1,5 року керувати енергетичною комісією

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Дмитро Вовк, голова НКРЕКП

Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідний указ оприлюдено на сайті глави держави.

Зокрема, згідно з указом, голова НКРЕКП Дмитро Вовк підлягає звільненню у строк не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Також Порошенко постановив:

1) підлягають звільненню у строк не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (з урахуванням наявної за станом на день набрання чинності названим Законом однієї вакантної посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг):

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Голляк Юрій Борисович;

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Євдокімов Володимир Анатолійович;

2) підлягають звільненню у строк не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Морозова Вікторія Іванівна;

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Циганенко Борис Володимирович.

Як сьогодні стало відомо, у четвер, 23 березня, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення оптової-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%.

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