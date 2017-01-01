Порошенко замахнувся на вступ України в Шенгенську зону
- Сьогодні, 02:53
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Президент висловив упевненість в тому, що вступ в Шенгенську зону можна досягти
Президент України Петро Порошенко розраховує, що після проведення переговорів з країнами «білої Шенгенської зони» і приєднання ряду країн до безвізового режиму, українці зможуть подорожувати без віз в більш ніж сотню країн світу.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Іctv.
«Зараз у нас 52 країни, з якими у українців безвізовий режим, 34 країни зараз приєднуються до безвізового режиму. За моїм дорученням буде проведено переговори з країнами «білої Шенгенської зони» - це ще близько 30 країн центральної та південної Америки, Азії, окремих країн Європи» , - сказав Порошенко.
Таким чином, за його словами, кількість країн, в які українці зможуть подорожувати без віз, перевищить сотню.
Він додав: «моя мета - щоб Україна стала членом Шенгенської зони, щоб ... з Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах».
Він висловив упевненість в тому, що, доклавши зусилля, цього можна досягти.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.
Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.
Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».
Джерело: Інтерфакс-Україна