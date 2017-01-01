Порошенко запевнив у надійності транзиту газу в ЄС

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Газотранспортна система

Президент підтвердив, що Україна залишається надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів

Україна залишиться надійним партнером у питанні поставок газу в Європу. У цьому запевнив президент Петро Порошенко, коментуючи рішення Стокгольмського суду.

«Підтверджую, що Україна була і залишається надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів», - написав глава держави у Facebook.

Порошенко зазначив, що рішення суду є важливим для України, оскільки суперечності між «Нафтогазом» і «Газпромом» вперше регулюються цивілізованим юридичним способом.

Нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

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Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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