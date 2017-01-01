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    Порошенко запевнив у надійності транзиту газу в ЄС

    • Сьогодні, 07:52
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    <p>Газотранспортна система</p>

    Газотранспортна система

    Президент підтвердив, що Україна залишається надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів

    Україна залишиться надійним партнером у питанні поставок газу в Європу. У цьому запевнив президент Петро Порошенко, коментуючи рішення Стокгольмського суду.

    «Підтверджую, що Україна була і залишається надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів», - написав глава держави у Facebook.

    Порошенко зазначив, що рішення суду є важливим для України, оскільки суперечності між «Нафтогазом» і «Газпромом» вперше регулюються цивілізованим юридичним способом.

    Нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

    Акції «Газпрому» в середу впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрдкапіталізації

    Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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    Петро Порошенко ЄС газ
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