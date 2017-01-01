Порошенко запропонує лідерам G7 продовжити санкції проти Росії щонайменше на рік

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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Порошенко наголосив, що Росія й далі не збирається припиняти агресію і порушує мінські угоди

Президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом Україна проведе консультації з лідерами країн G7 і додав, що збирається порушити питання щодо продовження санкцій проти Росії не на шість, а на 12 місяців, передає прес-служба АП.

«Я буду ставити питання щодо продовження санкцій (проти Росії — ред.) не на шість, а на 12 місяців. Ми будемо робити максимальні зусилля для того, щоб найбільше мотивувати Росію прийти за стіл переговорів, виконати Мінськ, вивести свої війська з української території і припинити агресію», — наголосив глава держави.

Він нагадав, що Росія й далі не збирається припиняти агресію і порушує мінські угоди: відмовляється припинити вогонь, виводити важку техніку та артилерію, виконувати пункт щодо виведення іноземних військ, передачі під контроль спочатку ОБСЄ, а потім і української сторони неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, додали в АП.

«Крім того, Росія веде інформаційну війну по всьому світу та покладає великі надії і ресурси на те, щоб підняти п’яту колону в середині нашої країни», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, голова МЗС Павло Клімкін закликав «групу друзів України в ЄС» до посилення санкцій щодо РФ.