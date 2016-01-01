Порошенко запросив Маккейна відвідати Донбас

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Президент запропонував сенаторам відвідати Донбас для отримання об'єктивної інформації про дії Росії в Україні

Порошенко запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Президент Петро Порошенко провів зустріч із делегацією cенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джоном Маккейном.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню.

Порошенко відзначив важливість прийняття конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Нагадаємо, сенатор Грем разом із головою комітету збройних сил сенату США Маккейном приїхали в Україну запевнити в подальшій підтримці країни з боку США.

Порошенко нагородив сенаторів Джона Маккейна та Ліндсі Грема орденами Свободи та Ярослава Мудрого.